Россия, Китай, Франция и Германия призвали Трампа «не раскачивать лодку» мировой стабильности, выходя из ДРСМД

Главы и министры иностранных дел сразу нескольких стран обратились к президенту США в связи с желанием Америки в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему американскому коллеге, напомнив, что «договор важен, в особенности в вопросе европейской безопасности и стратегической стабильности». Об этом 22 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

МИД Китая посчитал, что односторонний выход США из договора приведет к негативным последствиям для всего мира. Глава министерства иностранных дел Поднебесной Хуа Чуньин назвала решение Дональда Трампа «серьезной ошибкой». «Договор играет важную роль в развитии международных отношений, в процессе ядерного разоружения и в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности», – цитирует Чуньин Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что необходимо дождаться разъяснения позиции США по поводу одностороннего выхода из договора. «Сейчас гадать на кофейной гуще, наверное, не очень продуктивно. Мы дождёмся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег», – передает слова Лаврова RT. Глава МИД РФ подчеркнул, что американцы пока только обсуждают такой шаг.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее назвал слова Трампа «шантажом». «Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договорённостей и механизмов…, то тогда нам ничего не останется, кроме как принять ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», – рассказал замминистра Рябков.

Глава МИД Германии Хайко Маас, как сообщает, посчитал решение США «достойным сожаления», а выход Америки из договора, по его словам, скажется на безопасности Европы.

РСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.