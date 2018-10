Фестиваль современной культуры в Финляндии объединит русских и финнов

В столичном регионе Финляндии со 2 по 4 ноября художники и общественные деятели из России и Финляндии будут размышлять о взаимоотношениях соседей – в рамках фестиваля современной культуры CulturaFest, темой которого в этом году станут «Языки соседства».

На фестивале пройдёт показ документального фильма Another life, героями которого стали выходцы из разных стран, переехавшие в Финляндию. Подростки, которые исследуют вопросы идентичности, жизни, взаимопонимания и принадлежности к месту, устроят мультимедийный перформанc Map of The Unknown Land. Впервые с субтитрами на русском языке будет показан спектакль «Вильо С.» театральной труппы Tikkurilan Teatteri о событиях Гражданской войны в Финляндии.

Мастера, дизайнеры, умельцы, коллекционеры пластинок и любителей книг соберутся на cоседском маркете. Перформер и хореограф Рийна Ханнуксела проведёт прогулки по городу Вантаа Walk Me Talk Me – Acts of Daring.

Поэты Рома Гонза из Петербурга и Каспер Салонен из Хельсинки вместе с петербургскими музыкантами ETOETO 2 ноября устроят в Вантаа поэтический мультимедийный перформанс Maturing in the Neighborhood. Победительница конкурса «Мисс Финляндия – 2018» Алина Воронкова, которая в статусе финской королевы красоты пообещала бороться с издевательствами в школе, 3 ноября обсудит проблему травли с представителями многоязычной молодёжи Финляндии.

3, 4, 10 и 11 ноября в Хельсинки и Вантаа пройдут игровые семейные маршруты по музеям на финском и русском языках, которые учитывают исторические и культурные связи России и Финляндии. Программа адресована двуязычным семьям и подразумевает совместную игру детей и взрослых. «Младшим маршруты помогают поддерживать и развивать языковые навыки, а старших приглашают делиться с детьми и внуками семейными историями и воспоминаниями, задумываться об общих ценностях», – поясняют организаторы. В программе участвуют Национальный музей Финляндии, Городской музей Хельсинки – главное здание и усадьба Хакасалми, Городской музей Вантаа, Музей фотографии, Музей дизайна, Amos Rex и Фабрика культуры Vernissa. Также для родителей с детьми устроят «Семейную субботу» с анимационным и цирковым мастер-классами.

Главной площадкой фестиваля в этом году станет Фабрика культуры Vernissa в Тиккурила, вход на все мероприятия бесплатный.