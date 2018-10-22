Алиментщик из Мурманской области похвастался в трансляции, что его не могут найти приставы. На том и погорел

Мурманский алиментщик похвастался на собственном видеоканале, что его ни за что не найдут приставы. Однако он не знал, что те входят в число его подписчиков. Должника вычислили по виду из окна.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области 22 октября, житель города Кола решил рассказать своим подписчикам во время трансляции в одной из социальных сетей, что давно бегает от приставов, а те не могут его поймать. Во время прямого эфира он показал свою новую съемную квартиру и обмолвился, что недалеко от его дома находится пруд.

Судебные приставы смогли установить квартиру алиментщика по виду из окна, ракурсу съемки и водоему неподалеку. В ведомстве сообщают, что мужчина задолжал 280 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Горе-папашу доставили в отдел судебных приставов для разъяснительной беседы.