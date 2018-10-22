Из «Дастера» сделали пикап

Румынская фирма Romturingia представила на выставке IAA Hannover Commercial Vehicle Show в Германии пикап на базе кроссовера Dacia Duster. Это уже вторая версия пикапа из «Дастера», сделанная компанией. В этот раз переделке подвергся рестайлинговый кроссовер, пишет Autoevolution.

Автомобиль построен на базе Dacia Duster с 1,5-литровым турбодизелем dCi мощностью 110 лошадиных сил. Передняя часть кузова кроссовера осталась нетронутой, а задняя была переработана. Инженеры заменили задние двери и багажник на грузовой отсек со специальным защитным покрытием.

По информации издания, автомобиль был переделан для румынской газовой компании. Впрочем, в таком виде он больше похож на макет: к примеру, заднее стекло никак не защищено от грязи или груза, а петли на нижней части борта выглядят временными.

Видео: YouTube/MOTORTUBE

Отметим, что в 2014 году тюнеры Romturingia выпустили 500 пикапов на базе первого поколения Duster. Автомобили были проданы крупному клиенту в Румынии.