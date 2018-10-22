Петербургское предприятие стало поставщиком для космической программы Индии

Госкорпорация «Ростех» впервые поставила в Индию ферритовые комплектующие для космической техники. Микроволновые ферриты производства петербургского НИИ «Феррит-Домен» позволяют работать высокоточной аппаратуре в условиях солнечного излучения и других помех.

В Ростехе уточняют, что отечественные изделия нужны для производства именно гражданских спутников. Объёмы контракта не раскрываются. Но, по словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, поставки в Индию в несколько раз увеличивают российский экспорт данных технологий.

«Первая поставка ферритов для индийских гражданских спутников позволяет нам закрепиться на этом быстрорастущем рынке. Благодаря расширению взаимодействия с Индией уже в 2018 году мы рассчитываем в 4 раза увеличить долю экспорта ферритовых изделий по сравнению с предыдущим годом», – цитирует Евтушенко сайт Ростеха.

Центр по применению космической техники правительства Индии, который покупает ферриты, производит спутники, которые используются для организации телефонной связи, радиовещания и спутникового Интернета. Сегодня расходы Индии на космос уже составляют 1,2 млрд долларов США в год. В рейтинге космических держав страна занимает пятое место.

Петербургский «НИИ «Феррит-Домен» производит около 40% всех ферритовых изделий в России. На сайте предприятия, которое было основано в 1959 году, сказано, что «родиной отечественных ферритов является Ленинград». Кроме того, отмечается, что изделия НИИ могут применяться в военной сфере, в частности для «управления оружием поля боя».