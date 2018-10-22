Водитель с 40 штрафами вырвал кусок автобуса под Нижним Новгородом и погиб

Один человек погиб и 14 получили травмы в результате аварии, произошедшей 22 октября около 7:15 на 21-м километре дороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе Нижегородской области, сообщают СМИ.

Как пишет NewsNN со ссылкой на местное УГИБДД, по предварительным данным, водитель KIA Sorento не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Сам он погиб на месте. Пострадали пассажиры и водитель автобуса.

Предположительно, причиной аварии стал гололёд на мосту, отмечает «Нижегородская правда».

Как видно на фотографиях в группе «ЧП | ДТП Нижний Новгород» «ВКонтакте», автобус «ЛиАЗ» и две легковые машины получили сильные повреждения.

По данным Госавтоинспекции, за последний год водитель «КИА» нарушал правила дорожного движения более 40 раз. В основном штрафы были оплачены, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Петербурге и Ленинградской области также начинаются заморозки.