Правительство РФ готовится к «смягчению» роста цен на бензин

Российские власти признают, что стоимость автомобильного топлива в следующем году поднимется, однако обещают сделать этот рост не столь болезненным для потребителя.

«У Дмитрия Николаевича Козака [вице-премьер] постоянно такие совещания, где мы обсуждаем различные аспекты проблемы, связанные с динамикой цен на бензин. Пытаемся найти решения, которые позволят «смягчить» динамику», – цитирует 22 октября главу Минэкономразвития Максима Орешкина RT со ссылкой на его комментарий ТАСС.

Счетная палата России, в свою очередь, указывает, что повышение акцизов на бензин со следующего года приведет к его резкому подорожанию. Министр финансов Антон Силуанов настаивает, что рост цен произойдет в рамках инфляции.