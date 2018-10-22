В Невском районе снесли две незаконные ярмарки. Их владельцы ранее конфликтовали со Смольным из-за регулирования торговли

Комитет по контролю за имуществом Петербурга обнаружил около метро «Улица Дыбенко» две незаконные ярмарки. Как сообщили в ведомстве, 22 октября его сотрудники освободили от незаконной торговли участки – напротив дома 21 и напротив дома 19 по проспекту Большевиков. Всего было снесено 15 павильонов.

Договор с городом у их владельца ООО «Велес» уже истек, но предприниматели отказались добровольно сворачивать торговлю. Ранее эта компания уже привлекалась к ответственности — установленные ей ярмарки выходили за пределы разрешенной площади. Поскольку нарушение повторное, оператора ждет штраф в 200 рублей. Также ККИ намерен взыскать с него издержки за принудительный демонтаж.

ООО «Велес» известно тем, что несколько раз выступало с критикой политики Смольного в области регулирования ярмарочной торговли. В частности оно жаловалось в ФАС на первые конкурсы по распределению мест, проведенные по новым правилам.