В Финляндии построят завод BASF по выпуску аккумуляторов для электрокаров за 400 млн евро. Поставщиком будет «Норникель»

Немецкий химический концерн BASF 22 октября объявил о строительстве в Харьявалта первого европейского завода по изготовлению аккумуляторов для электромобилей.

Размер инвестиций в проект составит 400 млн евро. Предприятие расположится рядом с рафинировочным заводом «Норильского никеля». Как сообщили в российской компании, «Норникель» и BASF подписали соглашение на поставку никелевого и кобальтового сырья.

Новый завод в Харьявалте будет использовать местные возобновляемые источники энергии, включая гидро- и ветряную энергию, а также энергию биомассы. Запуск производства планируется на конец 2020 года. Новая площадка позволит полностью обеспечивать около 300 тыс. электромобилей в год материалами BASF для аккумуляторных батарей. Рынком сбыта станет Европа.

«Инвестиции крупнейшего в мире химического концерна в новое предприятие в Финляндии помогают поддерживать инициативу Европейской Комиссии по созданию цепочки добавленной стоимости в производстве аккумуляторных батарей в Европе», – отмечается в пресс-релизе компании. Кроме того, BASF продолжает рассматривать варианты дополнительных локаций в Европе для строительства новых заводов по производству аккумуляторных материалов.

По последним данным финского реестра, в 2016 году выручка финского дочернего предприятия «Норникеля» Norilsk Nickel Harjavalta Oy составила примерно 665 млн евро, выручка – около 21 млн евро.