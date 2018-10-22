Кудрин: Россия будет вести международную торговлю в резервной валюте

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в следующие 20 лет российская международная торговля будет осуществляться в резервной валюте, и при этом России необходимо накопить её значительный объем. Об этом 22 октября глава Счетной палаты рассказал журналистам на общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах России».

По мнению Кудрина, увеличение доли национальных валют во взаиморасчётах с другими странами не будет означать полный переход на торговлю в национальной валюте. И это, по убеждению Кудрина, будет "разумным шагом".

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия может перейти на расчеты в единой европейской валюте со своими партнерами в ЕС на первом этапе дедолларизации. Кроме того, в августе Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству объявила о намерении «отвязать» оружейные сделки от доллара.