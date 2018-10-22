В Невском районе задержали серийного насильника. Пока установлено только три эпизода

Полицейские задержали 30-летнего любителя юных девушек, который в минувшую пятницу напал на подростка в Невском районе Петербурга.



По данным «Фонтанки», мужчина в парадной дома на Искровском проспекте, силой удерживая девочку 14 лет, совершил по отношению к ней действия сексуального характера. Жертва насильника рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию.



21 октября предполагаемого злоумышленника удалось задержать. В отношении 30-летнего неработающего возбуждено уголовное дело. Полиции также удалось выяснить, что девушка с Искровского проспекта – не первая жертва. Похожие преступления ранее произошли в том же Невском и Красногвардейском районах. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие эпизоды с участием задержанного.