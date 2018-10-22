В РПЦ опровергли информацию о подготовке визита папы римского в Москву

Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков 22 октября заявил агентству «Говорит Москва», что слухи, распространяемые в блогосфере, не имеют ничего общего с действительностью.

«Я думаю, что уважающим себя СМИ не стоит тиражировать слухи, производимые блогосферой, даже какими-то весьма цитируемыми представителями. Это слухи, которые не имеют ничего общего с действительностью».

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что возможность визита Франциска в Москву обсуждалась в ходе поездки в Рим главы Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.