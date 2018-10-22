В Финляндии бастуют 10 тысяч человек. Закрыты многие библиотеки, спортплощадки и бассейны, а детей кормят сухпайком

В Финляндии 22 октября началась забастовка Профсоюза муниципальных работников сферы ухода JHL, которая продлится двое суток и отразится на повседневной жизни финнов.

По данным Ilta-Sanomat, акцию протеста, которая направлена против планов правительства упростить увольнения в небольших компаниях, начали 10 тысяч человек. Всего профсоюз JHL насчитывает 220 тыс. членов.

Стачка влияет на многие муниципальные услуги, в том числе в сфере уборки, кейтеринга, а также на работу учреждений культуры и спорта. Многие муниципальные спортивные площадки, бассейны и библиотеки закрыты. В некоторых школах и детских садах, как пишет Yle, горячее питание заменили сухим пайком.