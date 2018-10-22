Маск обещает открыть тоннель под Лос-Анджелесом 10 декабря. СМИ считают, что эта дата – по «времени Илона»

Основатель компании SpaceX Илон Маск в свойственной ему манере – через твиттер – сообщил вечером 21 октября о том, что открыть первый скоростной тоннель сети подземных перевозок в Лос-Анджелесе планируется 10 декабря. Это заявление 22 октября обсуждают СМИ, в том числе газета The Los Angeles Times.

«Первый туннель почти завершен», – сообщил Маск своим 23 миллионам подписчиков. И уточнил, что открытие состоится вечером 10 декабря, а весь следующий день система будет доступна и бесплатна для публики.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.

Opening event that night & free rides for the public next day — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.

Журналисты LA Times не поверили и переспросили: 10 декабря – это дата по «времени Илона» или реальное время? Они намекали на то, что у Маска далеко не все получается сдать в обещанные сроки. «Я думаю, реального», – кратко ответил тот.

I think real — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.

Первый участок тоннеля под районом Хоторн будет длиной всего лишь четыре с половиной километра. Специальные платформы могут двигаться в нем со скоростью до 250 км/ч, то есть все путешествие будет занимать минуты. Предлагаемый маршрут пролегает параллельно бульвару Сепульведо и заканчивается у Вашингтонского бульвара в Калвер-Сити. Вход в тоннель будет расположен там, где сейчас находится строительная площадка Boring Company, около штаб-квартиры SpaceX, Этот короткий маршрут Маск называет «тестовым», предполагая, что сеть тоннелей под Лос-Анджелесом будет расширяться.

В первую очередь вся система создается Илоном Маском «для себя» и для сотрудников SpaceX. Толчком для проекта стало то, что Маску надоело стоять в пробках, добираясь до штаб-квартиры Space X, и он решил придумать что-то получше и побыстрее.

Ранее Маск подробно рассказывал о деталях проекта, под который он открыл компанию с полушутливым названием The Boring Сompany («boring» можно перевести и как «бурильная», и как «скучная», «тоскливая»). Транспортная система, создаваемая «Тоскливой компанией», состоит из тоннелей и перемещающихся по ним со скоростью до 250 км/ч платформ. Один тип платформ предназначен для перевозки легковых автомобилей вместе с пассажирами, второй – только для пассажиров и велосипедистов. Стоимость проезда по всей системе Маск обещает удерживать на уровне 1 доллара.

Видео: YouTube/The Boring Company

В феврале 2018 года, напомним, Маску разрешили пробурить тоннель и под Вашингтоном. Рассматривать летающие автомобили в качестве решения проблем пробок Маск отказывается.