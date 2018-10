Маск обещает открыть тоннель под Лос-Анджелесом 10 декабря. СМИ считают, что эта дата – по «времени Илона»

Основатель компании SpaceX Илон Маск в свойственной ему манере – через твиттер – сообщил вечером 21 октября о том, что открыть первый скоростной тоннель сети подземных перевозок в Лос-Анджелесе планируется 10 декабря. Это заявление 22 октября обсуждают СМИ, в том числе газета The Los Angeles Times.

«Первый туннель почти завершен», – сообщил Маск своим 23 миллионам подписчиков. И уточнил, что открытие состоится вечером 10 декабря, а весь следующий день система будет доступна и бесплатна для публики.

Opening event that night & free rides for the public next day