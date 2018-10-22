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Финансы
22.10.2018 11:42
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У россиян стало больше «лишних» денег

Количество «свободных» средств у граждан России стало увеличиваться в начале осени.

«Объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг размера в 21,9 тысячи рублей, что на тысячу рублей, или 4,8% больше, чем месяцем ранее», – сообщается 22 октября в отчете исследовательского холдинга «Ромир».

«Свободными деньгами» называется количество средств, которые остаются у семьи после всех необходимых трат. В августе у россиян осталась порядка 20,9 тысячи рублей. Причина, по которой объем «свободных денег» увеличился в сентябре, связана с тем, что этот месяц был «дополнительной закупкой не столь обременен». Отмечается, что россияне не сбавили покупательскую активность в секторе товаров повседневного спроса, однако стали экономить на привычных товарах.

Ранее «Ромир» рассказал, что в июне средний чек в продуктовом магазине Петербурга упал до 609 рублей, а по России этот показатель составляет 521 рубль. При этом россияне, согласно августовскому опросу, стали на 8% меньше тратить на одежду и на 3% на обувь.

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