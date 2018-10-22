Кокорин и Мамаев в СИЗО моют туалеты по желанию, чередуясь с соседями по камере

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев содержатся в небольших образцовых камерах, рассчитанных на двух-четырёх человек. В камеры к ним подселили уже знакомых им по проведённому времени в карантине соседей – по одному в каждую камеру, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на начальника следственного изолятора «Бутырка» Сергея Телятникова.

При этом ни Кокорин, ни Мамаев не сталкиваются с проблемами вроде вымогательства денег, а туалеты они моют «по желанию, чередуясь со своими соседями».

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова, у Александра Кокорина лучшая камера. «Она образцово-показательная. Тут даже есть своего рода видеодомофон: заключённый может нажать кнопку вызова — и на экране появится изображение. Таким образом арестант может переговариваться с дежурным сотрудником», — заявил Мельников. Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев попросили предоставить им возможность заниматься на спортивных тренажерах в «Бутырке».

Напомним, накануне, 19 октября, Мосгорсуд оставил обоих игроков под стражей до 8 декабря. Даже личное поручительство президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко не повлияло на решение суда.