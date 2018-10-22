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Финляндия
22.10.2018 11:38
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Калсарикянни. Почему финны пьют дома в одиночестве и гордятся этим

Просмотр фильма дома с кружечкой чего-нибудь горячего или горячительного вечером трудного дня - ситуация, знакомая каждому. Но в Финляндии такой вариант досуга получил особое название - калсарикянни - и стал национальным концептом. Секретами финского счастья на презентации своей ироничной книги «Калсарикянни» в Петербурге поделился автор Миска Рантанен.

Калсарикянни. Почему финны пьют дома в одиночестве и гордятся этим

finland.fi

Пока шведы распространяют свою концепцию умеренности и гармонии «лагОм», а датчане делятся рецептом счастья и наслаждения моментом «хюгге», финны говорят: «Будь проще!» – снимают деловой костюм и откупоривают бутылочку. Не такая красивая картинка для Инстаграма, как плед, какао и камин. Зато правда жизни.

Слово kalsarikänni состоит из двух частей: kalsari (кальсоны) и känni (опьянение) и означает распитие алкоголя дома в нижнем белье, чаще всего в одиночестве. О популярности у финнов этого времяпрепровождения говорит его признание даже на официальном уровне. В 2015 году была опубликована коллекция смайликов-эмодзи, призванных продемонстрировать присущие жителям Суоми особенности. Среди картинок есть, например, металлист, Nokia 3310, сауна. И калсарикянни. Проектом занимался Совет по продвижению Финляндии за рубежом, действующий при министерстве иностранных дел.

В Финляндии восприятие понятия калсарикянни изменилось за последние двадцать лет. Если раньше оно ассоциировалось с чем-то печальным, мрачноватым, с персонажами фильмов Аки Каурисмяки, распивающими спиртное в одиночестве, то сейчас аура этого понятия стала более положительной. «Теперь это просто быстрый и дешевый способ расслабиться в домашней обстановке», – утверждает журналист и писатель Миска Рантанен, автор книги «Калсарикянни».

Что же может стать поводом для калсарикянни? «Всё, что угодно!» – заявляет Рантанен, до этого, правда, перечислив еще 99 предлогов. Среди них можно встретить как понятные всем: «Рабочий день закончился», «Завтра нет работы», «Завтра есть работа» или «Я никогда не был настолько стар», так и более неожиданные: «Жирафы не умеют плавать» и «В государственном гимне Греции 158 куплетов».

Определившись с поводом, можно перейти к делу. Дело, в общем-то, тоже может быть любым. От банального просмотра телевизора, серфинга в Интернете и зависания в соцсетях до игры на воображаемых музыкальных инструментах (не таким ли образом появился в Финляндии чемпионат по игре на воображаемой гитаре?), сборки и разборки шведской мебели и извлечения обугленных крошек из тостера.

Автор не оставляет читателей и без полезных советов, включая в книгу рецепты напитков. способы их охлаждения и перечень лучших мест Хельсинки, где можно предаваться калсарикянни под открытым небом – на редкий случай хорошей погоды.

Можно решить, что калсарикянни – пропаганда выпивки. Но это не так. «На протяжении всей книги я стараюсь снять налет очарования с понятия алкоголь. Я стараюсь представить и все сопутствующие опасности. Например, если вы чувствуете зависимость, навязчивое желание выпить и называете это калсарикянни, то это уже не калсарикянни, это алкоголизм, и он опасен. Будьте внимательны и не попадитесь в эту ловушку. Я пишу о способе расслабиться, а не превозношу алкоголь», – подчеркивает Миска Рантанен. В последней главе он рассказывает о следующем уровне калсарикянни – без употребления спиртного. Видимо, вариант для «продвинутых пользователей».

В калсарикянни главное – не напитки, а расслабление, спонтанность, способность насладиться моментом и стать самим собой. «Я выступаю против протестантской этики, включающей сдерживание себя, постоянный контроль. Сверхчеловек, который сидит в голове, все время призывает нас к свершениям, достижениям. И этой книгой я хочу сказать людям: расслабьтесь, будьте милосердны к себе и не испытывайте чувство вины, если у вас что-то не получается».

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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