Вторая декада октября стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в Петербурге

Главный синоптик Петербурга и Ленобласти Александр Колесов подвёл черту под октябрьским «бабьим летом» 22 октября. По его словам, вторая декада текущего месяца оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

С 10 по 18 октября средняя температура в Северной столице составила 10,9 градуса. Так тепло в это время еще не было. Чуть-чуть до современных показателей недотянул октябрь 1909 года – тогда температура воздуха смогла прогреться до 10,6 градуса. На втором месте идет 1889 год – той осенью петербуржцы радовались небывалым 10,5 градусам тепла.

Что касается грядущей рабочей недели, то петербуржцам тепла ждать не стоит. Термометры в дневные часы не покажут больше 8-9 градусов, а ночами температура может опускаться до нуля. Синоптики нам обещают дожди с редкими солнечными прояснениями и слабый ветер.

Ранее Александр Колесов проанализировал для "Фонтанки" все аномалии нынешней петербургской осени.