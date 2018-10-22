Квартира от «КВС» в рассрочку

ГК "КВС"

Теперь квартиру в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» можно приобрести в рассрочку от застройщика.

Первый взнос должен составить от 20% от стоимости квартиры. Ежемесячный платеж составит 30 000 рублей на срок 12 месяцев. Остаток необходимо будет внести в последний месяц рассрочки.

Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться в отделах продаж ГК «КВС».

Квартира бизнес-класса хорошее вложение денежных средств. Тем более, что жилой квартал расположен в одном из самых привлекательных мест в Санкт-Петербурге – Балтийской жемчужине. Здесь вас ждет прекрасный вид на Финский залив, хорошо развитая социальная и коммерческая инфраструктура, уже сложившаяся дружная добрососедская атмосфера.

Выбор планировочных решений и типов квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» поразит вас с первого взгляда. Вас ждут квартиры с террасами, мансардными окнами, окном в ванной комнате, большими кухнями-гостиными, видом на море.

Спешите, предложение ограничено!

Специалисты Отдела продаж ГК «КВС» помогут Вам выбрать нужную квартиру, а рассрочка от застройщика позволит сделать покупку еще более приятной. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/