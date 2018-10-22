«Спартак» уволил Карреру

Руководство московского «Спартака» приняло решение отправить в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

"Совет директоров принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо", – говорится в сообщении.

⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.

В последнем матче под руководством Карреры «Спартак» накануне дома уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3.

21 октября после поражения от туляков СМИ сообщили о готовности руководства клуба уволить 54-летнего специалиста. Среди возможных кандидатов на замену Каррере назывались Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим.