«Спартак» уволил Карреру
Руководство московского «Спартака» приняло решение отправить в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.
"Совет директоров принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо", – говорится в сообщении.
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак
Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.
В последнем матче под руководством Карреры «Спартак» накануне дома уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3.
21 октября после поражения от туляков СМИ сообщили о готовности руководства клуба уволить 54-летнего специалиста. Среди возможных кандидатов на замену Каррере назывались Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим.