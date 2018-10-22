Что происходит с нами, когда мы смотрим сны

В Упсала-Цирке состоялась премьера инклюзивного спектакля «Сны о Пиросмани». В постановке заняты ребята из группы «Лямуры» - дети с особенностями развития. Это первая их большая работа. Идея спектакля возникла во время путешествия Упсала-Цирка в Грузию.

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Год назад Упсала-Цирк поехал в Грузию, и это путешествие стало началом рождения «Снов о Пиросмани» – спектакля с неповторимым ритмом, звуком, ощущением Грузии. Здесь музыка, трюки, танец, видео, куклы – все в воздушной ткани узнавания знакомых картин или открытия нового. Например, сидевшие рядом со мной маленькая дочка с мамой переговаривались. Девочка: «А что такое Пиросмани или кто такой?» Мама: «Не знаю, давай послушаем, может, объяснят». Наверное, потом они поняли, что это художник.

Конечно же, большинство в зале знало, кто такой Пиросмани. Да и про сны, навеянные его картинами, кто-то мог сказать и строками Булата Окуджавы: «Что происходит с нами, когда мы смотрим сны? Художник Пиросмани выходит из стены».

В «Снах о Пиросмани» стена становится прозрачной – пространство углубляется, там, внутри – за прозрачным покровом – можно играть на музыкальных инструментах или есть сочный арбуз. Там – сон, который здесь, на сцене, становит явью представления, когда артисты Упсала-Цирка являют нам преображенный добрый мир, в котором оживают овечки, жираф и косуля с картин Пиросмани, в котором по утрам так хорошо пить мацони – белые усы остаются на детских лицах. Здесь танцует актриса Маргарита, здесь кинто с красными платками взмывают вверх на канатах – во сне ведь летают все.

В этом мире, который, наверное, понравился бы Пиросмани, существует абсолютная бережность друг к другу и этим миром правит доверие – инклюзивный спектакль «Сны Пиросмани» стал первой большой работой Упсала-Цирка, где заняты ребята из группы «Лямуры» Творческого центра «Пакитан» – дети с особенностями развития.

«Художник белилами, суриком, охрой наметил огромный, как жизнь, натюрморт», – писал о Пиросмани Павел Антокольский. Этот огромный натюрморт венчает «Сны Пиросмани», когда все актеры собираются вокруг стола, когда свет заливает пространство, когда рассеивается таинственный туман, а зрители и актеры ощущают себя единым целым.

Спектакль поставлен в рамках благотворительной деятельности, на средства, предоставленные Фондом Михаила Прохорова, при поддержке Фонда сохранения исторического наследия и культурных инициатив имени Ю.В.Андропова, Министерства культуры Российской Федерации, Творческого проекта «Театр+Общество», компании Wintershall, группы компаний МЕДИ, Союза охраны психического здоровья в рамках IV Общероссийского конкурса «Здоровое поколение», а также с участием денежных средств Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин».

«Сны Пиросмани» – это второй инклюзивный спектакль Упсала-Цирка. Первый, «Я Басё», был создан по мотивам японских трехстиший хокку. В нем также участвуют дети с особенностями развития. Постановка получила премию «Золотая маска». Отметим, что на премьеру «Снов о Пироснами» приехали гости из Грузии, которые высоко оценили работу юных актеров.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»