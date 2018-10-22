«Вы лишаете нас будущего». После пожара на «Электроцинке» мэр Владикавказа потребовал перенести завод на Урал

Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал от Уральской горно-металлургической компании перенести городской завод «Электроцинк», где накануне произошел пожар, на Урал. Своё заявление он опубликовал в Facebook 22 октября.

«Я, Махарбек Хадарцев, глава муниципального образования г. Владикавказ, от имени жителей города, от себя лично обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод «Электроцинк», уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Сегодняшняя катастрофа ещё раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа», – написал глава.

Хадарцев отметил, что никакая прибыль не оправдывает вреда, который, по его мнению, завод наносит жителям.

«Жители Владикавказа перестали верить статотчетам руководства завода и республики: у нас нет «исторически низких цифр» по онкологии, нет! Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего», – подчеркнул чиновник.

В конце своего сообщения мэр Владикавказа потребовал перенести производство на Урал.

Крупнейший в Северной Осетии завод «Электроцинк» загорелся в ночь на 21 октября. 146 пожарных боролись с огнём на площади 4,5 тысяч квадратных метров более десяти часов, в результате погиб один спасатель. В региональном МЧС отчитались об отсутствии вредных выбросов.