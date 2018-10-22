Прохожий в Москве на глазах дорожников нырнул в кипящий битум

Трагедией обернулась прогулка по ночной Москве для любителя приключений.

Как сообщается 22 октября на сайте городского ГСУ СК РФ, инцидент произошёл в субботу, 20 октября, в Лучниковом переулке в центре города. Там велись дорожные работы. Мужчина, по предварительным данным, нетрезвый, проходя мимо, забрался на машину дорожников и запрыгнул в люк цистерны с кипящим битумом, после чего погиб на глазах у рабочих.

Главное следственное управление начало доследственную проверку. По её результатам будет вынесено процессуальное решение.

Пример машины для обработки дороги битумом – битумощебнераспределитель. Иллюстрация с YouTube-канала КЗДМ.