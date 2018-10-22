В больницах остаются 49 жертв керченского стрелка. Пятеро - в крайне тяжелом состоянии

Оперативный штаб опубликовал информацию о состоянии людей, пострадавших от рук студента Политехнического колледжа, который устроил стрельбу и привел в действие взрывное устройство внутри учебного заведения.

Пять жертв керченского стрелка до сих пор остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять – в тяжелом, а 26 – в состоянии средней степени тяжести. Всего в больницах Москвы, Керчи и Краснодара находятся 49 жертв трагедии в Крыму. Об этом 21 октября сообщает RT со ссылкой на комментарий оперативного штаба РИА Новости.

Накануне число пострадавших от действий Владислава Рослякова увеличилось до 73 человек, так как еще одному человеку потребовалась госпитализация.

Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников.