«Алмаз – Антей» передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Составные части ЗРС С-400 «Триумф» в различные сроки поставляются предприятиями-соисполнителями на стыковочную базу полигона Капустин Яр железнодорожным транспортом, разгружаются и выставляются на технологических площадках. Далее проводится входной контроль, затем – стыковка и настройка составных частей системы. В ходе этой работы проверяется взаимодействие всех узлов и агрегатов системы, затем техника предъявляется заказчику на приемо-сдаточные испытания. При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб – противовоздушного боя с применением ракет-мишеней.

По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты Концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения.

ЗРС С-400 «Триумф» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.



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