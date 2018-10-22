В Санкт-Петербурге прошёл спортивный праздник «День ЗОЖ на Circle K»

фото предоставлено компанией Circle K

20 октября на АЗС Circle K прошёл праздник «День ЗОЖ на Circle K». Хедлайнер мероприятия – международный спортивный шоу-проект Vortex Sport, в котором известные спортсмены сражаются друг с другом в новом популярном формате спорт-баттла.

Организатором праздника выступила компания Circle K Russia – российское подразделение канадской ритейл-компании Alimentation Couche-Tard Inc. В октябре Circle K стала одним из спонсоров боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Компания Circle K активно поддерживает здоровый и спортивный образ жизни по всему миру и спортивный праздник в Санкт-Петербурге стал продолжением этой традиции.

«Мы – социально ответственная компания. Большое внимание мы уделяем популяризации здорового и спортивного образа жизни. Тренироваться можно в спортклубах, на турниках, стадионах и даже на АЗС Cirсle K!», — Юрий Брянцев, вице-президент Circle K Russia.

Программа праздника состояла из четыре парных поединков спортсменов по семи дисциплинам, в перерывах между которыми выступали известные российские спортсмены, такие как обладатель 6 силовых рекордов России Максим Баруздин и обладатель мирового рекорда по армлифтингу Виктор Блуд.

Ранее Circle K в России была представлена топливным брендом Statoil, в 2018 году в рамках глобальной программы ребрендинга сменившим своё наименование на новый бренд Circle K. Под единым брендом компания развивает сети АЗС и строит магазины шаговой доступности по всему миру.

Физический ребрендинг АЗС Statoil проходил под слоганом «новое имя – те же люди», в котором отражён смысл проводившейся кампании: высокий уровень сервиса и качественное топливо, к которым привыкли клиенты, остались неизменными.

«Наше топливо – это качественная энергия для автомобилей. Топливо можно сравнить с пищей: правильная еда помогает организму отлично функционировать, а хорошее топливо помогает бережно эксплуатировать автомобиль», — Юрий Брянцев, вице-президент Circle K Russia.

Подробности о компании Circle K вы найдёте на официальном сайте: http://circlekrussia.ru/