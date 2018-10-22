Судьи украли у СКА победу в матче с ЦСКА. Результат игры пересматривать не будут

Результативную ошибку допустили судьи матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — ЦСКА в минувшее воскресенье, 21 октября, во время исполнения послематчевых буллитов, в которых определялся победитель. Об этом 22 октября официально объявила пресс-служба лиги.

Основное время игры и овертайм завершились со счетом 1:1. По регламенту КХЛ, в этом случае команды бьют по пять буллитов. Первым начинал бросать ЦСКА. К своему пятому броску СКА подошел при счете 2:2 по буллитам: забитая шайба означала победу. Попытку исполнил нападающий Ярно Коскиранта. После его броска шайба застряла где-то в амуниции вратаря москвичей Ильи Сорокина, при этом сам хоккеист по инерции вкатился вглубь ворот. Был назначен видеопросмотр момента, чтобы определить, пересекла ли шайба линию ворот. В результате рефери отменили гол.

Далее по регламенту команды исполняли еще по одному броску, до выявления победителя. В итоге со второго раза ЦСКА попал, а СКА промахнулся. Таким образом, победу отдали столичным армейцам.

Однако в понедельник, 22 октября, КХЛ распространила официальное сообщение об ошибке судей в эпизоде с незасчитанным буллитом.

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска игрока СКА Ярно Коскиранты главным специалистом КХЛ в комнате видеопромотров Федерации хоккея России была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано. На видео наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно, шайба полностью пересекла линию ворот», – говорится в сообщении департамента судейства КХЛ.

Тем не менее регламент КХЛ не предусматривает пересмотр матча. ЦСКА получил за победу два очка и продолжает лидировать в Западной конференции, у СКА — одно очко и второе место.