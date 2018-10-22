«Ухожу из управления с лёгким сердцем». Усманов отказался от контроля за Mail.Ru Group

Холдинг USM Алишера Усманова перестает единолично контролировать Mail.Ru Group. Официальное заявление опубликовано на сайте компании 22 октября.

Как следует из текста, ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через АО «МФ Технологии». В состав совета директоров выдвинуты менеджеры Mail.Ru Борис Добродеев и Дмитрий Сергеев, а также топ-менеджеры Газпромбанка Алан Ваксман и Сергей Меднов. Они должны заменить Сергея Солдатенкова, Ивана Стрешинского, Анну Серебряникову и Влада Вольфсона.

Изменения в составе cовета директоров не коснулись его председателя Дмитрия Гришина, что обеспечило присутствие трех представителей Mail.Ru Group в cовете директоров. Генеральный директор Mail.Ru Group будет уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале АО «МФ Технологии», принадлежащими ПАО «МегаФон» и USM.

Основатель USM Алишер Усманов в официальном комментарии указал, что «готовил эту передачу последние годы».

«Как вы знаете, сегодня наш холдинг USM передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице генерального директора Бориса Добродеева. Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение – талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», – говорится в заявлении Усманова.

Он указал, что «уходит из управления с легким сердцем». «Наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.ru Group – блестящие профессионалы своего дела», – добавил миллиардер.

Он также поделился своими планами на будущее.

«В жизни мною движут две страсти – желание помогать людям и устремленность в будущее. В конце 2018 года я анонсирую программу благотворительности в области спорта, культуры и помощи детям, которую мой фонд реализует в следующем году. Что касается моих интересов в бизнесе ... одна из моих целей на ближайшие годы – совместно с нашими партнерами из Alibaba построить крупнейшую компанию в области e-commerce в Европе, потеснив позиции таких ретейл-гигантов как Amazon и Ebay», – рассказал Усманов.