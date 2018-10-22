В Риме машины завязли во льдах. Ливни затопили дороги и станции метро

На Италию обрушилась непогода. В Риме из-за сильного дождя и града в воскресенье вечером оказались затоплены дороги, несколько станций метро и даже туристические достопримечательности, сообщает 22 октября ANSA.

Особенно тяжело пришлось северным районам города. Система ливневой канализации не справлялась. Три станции метро пришлось закрыть. Автомобилисты были заблокированы на дорогах в своих машинах. В базилике святого Себастьяна на Аппиевой дороге вода поднялась на высоту до полутора метров: наводнение началось на площади, а затем вода хлынула в церковь.

Видео: YouTube/Disaster News



Видео: YouTube/DISASTER INCREDIBLE

В октябре на Апеннинском полуострове стояла необычно тёплая погода, местами до плюс 30 градусов, что значительно выше нормы. Такая же ситуация, отметим, наблюдалась в части России, в том числе в Петербурге, и в Восточной Европе.

Однако несколько дней назад в южных районах Италии – на островах Сардиния и Сицилия – начались штормы, из-за которых, в частности, прерывалось авиасообщение. В воскресенье ветер обрушился на Милан и другие районы. Сильно похолодало. Власти Неаполя закрыли школы.

В Петербурге и Ленинградской области тоже ожидается усиление ветра и дожди, начинаются заморозки.