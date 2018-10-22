В Петербурге финскую визу сделают за 10-13 дней

По информации Генконсульства Финляндии в Петербурге, срок оформления визы на этой неделе составляет менее двух недель: от 10 до 13 дней. Готовый финский шенген при подаче заявления в период с 22 по 26 октября можно будет получить в начале следующего месяца – с 1 по 8 ноября.

Дипмиссия называет следующие предполагаемые даты выдачи:

Подача документов

Выдача документов 22.10 01.11 23.10 02.11 24.10 06.11 25.10 07.11 26.10 08.11

5 ноября Генконсульство и все визовые центры будут закрыты.