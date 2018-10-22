В Петербурге финскую визу сделают за 10-13 дней
По информации Генконсульства Финляндии в Петербурге, срок оформления визы на этой неделе составляет менее двух недель: от 10 до 13 дней. Готовый финский шенген при подаче заявления в период с 22 по 26 октября можно будет получить в начале следующего месяца – с 1 по 8 ноября.
Дипмиссия называет следующие предполагаемые даты выдачи:
|Подача документов
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22.10
|01.11
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23.10
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02.11
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24.10
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06.11
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25.10
|07.11
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26.10
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08.11
5 ноября Генконсульство и все визовые центры будут закрыты.
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