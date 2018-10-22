Саудовский чиновник рассказал, как погиб Джамаль Хашкаджи. Журналист пытался покинуть консульство

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле «удушающим захватом», в который его взяли после попытки покинуть здание и позвать на помощь. Об этом на условиях анонимности рассказал саудовский чиновник, сообщает 22 октября РБК со ссылкой на Reuters.

Хашкаджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы, его невеста, гражданка Турции Хатидже Дженгиз, ожидала жениха у ограды консульства.

Генпрокуратура Саудовской Аравии официально признала гибель Хашкаджи 20 октября. По информации ведомства, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста. Всего по делу о смерти Хашкаджи задержали 18 человек. После убийства журналиста СМИ сообщали, что губернатор Стамбула распорядился обеспечить круглосуточную охрану для невесты Хашкаджи.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд 22 октября принес свои соболезнования сыну Хашкаджи Салеху. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили инцидент с журналистом по телефону, пообещав добиться выяснения всех обстоятельств произошедшего.