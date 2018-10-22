У «Площади Мужества» мужчина получил пару пуль после того, как поделился зажигалкой

Желание помочь обернулось для молодого человека ночью в операционной. Неизвестные попросили у него прикурить, после чего избили и выстрелили в грудь из травматического пистолета в Калининском районе Петербурга.



По данным «Фонтанки», нападение произошло на 23-летнего уроженца Таджикистана. В первом часу ночи 22 октября трое неизвестных подошли к нему у станции метро «Площадь Мужества». Они попросили у него зажигалку, после чего начали избивать молодого человека, а один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять ему в грудь.



Пострадавшему удалось самостоятельно преодолеть около 4 километров и обратиться за помощью в Елизаветинскую больницу, где его прооперировали.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.