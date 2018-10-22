Исторические фильмы закрывают Тучков переулок, Биржевой проезд, Галерную, Большую Морскую

В центра Петербурга в ближайшие дни будут действовать ограничения движения из-за кино.

В связи с проведением ООО «Прогресс Плюс» съёмок художественного фильма «Тайны следствия – XIX век», по данным КРТИ, движение закрывается на следующих улицах:

22 октября с 8:00 до 23:00 – Тучков переулок от Среднего проспекта В.О. до набережной Макарова;

от Среднего проспекта В.О. до набережной Макарова; 25 октября с 8:00 до 24:00 – Лаврский проезд ;

; с 13:00 2 ноября до 24:00 3 ноября – Галерная улица от дома 7 до дома 29 и Замятину переулку.

Закрытиям предшествует запрет парковки транспортных средств.

В связи со съёмками ООО «Петрофильм Продакшн» исторического художественного фильма «Воскресенский» перекрывать движение будут:

с 14:00 до 23:00 27 октября – на Тифлисской улице от набережной Макарова до Менделеевской улицы и в Тифлисском переулке от Тифлисской улицы до Биржевого проезда;

от набережной Макарова до Менделеевской улицы и в от Тифлисской улицы до Биржевого проезда; с 7:00 до 23:00 28 октября – по Биржевому проезду (за исключением участка Биржевого проезда от Менделеевской линии до Таможенного переулка);

(за исключением участка Биржевого проезда от Менделеевской линии до Таможенного переулка); с 7:00 до 23:00 5 ноября – по Большой Морской улице на участке от Почтамтской улицы до Исаакиевской площади движение будут приостанавливать не более трёх раз в час на 5 минут.

Парковку запретят: