Исторические фильмы закрывают Тучков переулок, Биржевой проезд, Галерную, Большую Морскую
В центра Петербурга в ближайшие дни будут действовать ограничения движения из-за кино.
В связи с проведением ООО «Прогресс Плюс» съёмок художественного фильма «Тайны следствия – XIX век», по данным КРТИ, движение закрывается на следующих улицах:
- 22 октября с 8:00 до 23:00 – Тучков переулок от Среднего проспекта В.О. до набережной Макарова;
- 25 октября с 8:00 до 24:00 – Лаврский проезд;
- с 13:00 2 ноября до 24:00 3 ноября – Галерная улица от дома 7 до дома 29 и Замятину переулку.
Закрытиям предшествует запрет парковки транспортных средств.
В связи со съёмками ООО «Петрофильм Продакшн» исторического художественного фильма «Воскресенский» перекрывать движение будут:
- с 14:00 до 23:00 27 октября – на Тифлисской улице от набережной Макарова до Менделеевской улицы и в Тифлисском переулке от Тифлисской улицы до Биржевого проезда;
- с 7:00 до 23:00 28 октября – по Биржевому проезду (за исключением участка Биржевого проезда от Менделеевской линии до Таможенного переулка);
- с 7:00 до 23:00 5 ноября – по Большой Морской улице на участке от Почтамтской улицы до Исаакиевской площади движение будут приостанавливать не более трёх раз в час на 5 минут.
Парковку запретят:
- с 9:00 26 октября до 14:00 27 октября – на Тифлисской улице от набережной Макарова до Менделеевской улицы и Тифлисском переулке от Тифлисской улицы до Биржевого проезда;
- с 9:00 27 октября до 7:00 28 октября – в Биржевом проезде от здания Биржи до Таможенного переулка и Менделеевской линии;
- с 9:00 4 ноября до 7:00 5 ноября – на Большой Морской улице на участке от Почтамтской улицы до Исаакиевской площади.