Глава S7 пригрозил остановкой деятельности авиакомпаний из-за закона о персональных данных

Остановку деятельности российских авиакомпаний предрек гендиректор одного из крупнейших перевозчиков страны S7 Airlines (ПАО «Авиакомпания «Сибирь») Владимир Объедков. Причиной он назвал обязанность авиакомпаний с 2020 года хранить данные пассажиров на отечественных серверах.

Как сообщает 22 октября издание «Ведомости», обращение топ-менеджера получила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Газета не конкретизирует, какие, по данным Объедкова, компании могут остановить работу. По данным прессы, услугами иностранных провайдеров пользуются три крупнейших российских перевозчика. Перенос серверов в РФ может обойтись им в сотни миллионов долларов.

Переход к российским провайдерам будет не только затратным, но и долгим – как минимум он займет два года (а может, и четыре). Также пока отечественные компании не поддерживают работу в рамках глобальных авиационных альянсов, в частности, Sky Team и One World, говорится в письме Объедкова. Если S7 откажется от партнерства в One World, она не сможет продавать через иностранных партнеров по альянсу билеты на свои внутренние рейсы. Потери компания оценивает как минимум в пять миллиардов рублей в год.

Проект постановления правительства, который предусматривает, что с 2020 года авиакомпании должны перейти на российские серверы для бронирования и продажи билетов, а также регистрации на рейсы, Минтранс разработал в июле 2018 года. Речь идет только о внутренних перевозках. Такие планы правительства были известны еще с 2015 года, и уже тогда Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта заявляла о серьезных трудностях, которые закон принесет участникам рынка.

Главная причина новаций – закон о персональных данных, из-за которого в начале осени аэропорт Шереметьево прекратил обращаться к опаздывающим пассажирам по фамилиям.