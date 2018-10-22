Минобороны России раскрыло премии красноармейцев за подбитые танки и бомбардировку Берлина

В Интернете опубликованы данные о премиях бойцов Красной армии во время Великой Отечественной войны. Документы в открытый доступ 22 октября выложило Министерство обороны России.

Среди прочего, в них указан размер поощрений за подбитые танки и бомбардировку Берлина.

Согласно приказу верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина, каждому члену экипажа самолетов Балтийского флота, которые бомбили Берлин, была положена премия в 2 тысячи рублей. За подбитые танки с 1 июля 1942 года командиру орудия и наводчику полагалось по 500 рублей, остальному составу расчета — по 200 рублей.

Премии получали специалисты за ремонт военной техники. Починка тяжелого танка (в зависимости от сложности работ) оценивалась в сумму от 350 рублей до 800 рублей, ремонт орудия зенитной артиллерии — от 75 рублей до 100 рублей.

Также Минобороны привело данные о расходах бюджета СССР в предвоенные годы и военный период. В 1940 году из 174,4 млрд рублей на оборону уходило 56,8 млрд рублей. В 1942 году расходы на оборону уже превысили 108 млрд рублей. В 1943 году эта сумма составляла 125 млрд рублей, в 1944 — 137,8 млрд рублей. Отмечается, что на фоне инфляции снижались цены на производство военной техники.

В 1941 году стоимость бомбардировщика Ил-4, согласно документам на сайте министерства, составляла 800 тысяч рублей, а в 1944 году она упала до 380 тысяч рублей. Танк Т-34 за годы войны упал в цене с 269,5 тысячи рублей в 1941 году до 135 тысяч рублей в 1944 году.

Материалы были рассекречены в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных с​ил России.