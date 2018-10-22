89-летний петербуржец улетел в Тунис и пропал. Родственники заявили в полицию лишь спустя две недели

89-летний петербуржец улетел отдыхать в Северную Африку и не вернулся. Разыскивать его начал внук, однако с двухнедельной задержкой.

Как стало известно «Фонтанке», пенсионер отправился отдыхать в Тунис ещё 15 сентября. Вернуться он должен был спустя 20 дней, но домой мужчина не прилетел. Заявление в полицию подал внук мужчины, но лишь спустя две недели после пропажи, 21 октября.

Известно, что пенсионер владеет долей в трехкомнатной квартире на Ветеранов, в список собственников помимо него входят жена и сын.