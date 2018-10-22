Власти США хотят запретить юридически менять пол. СМИ считают, что трансгендеров могут лишить официального признания

Правительство США рассматривает введение юридического определения пола человека, которое предусматривает только указание пола при рождении. Об этом 22 октября пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, министерство здравоохранения и социальных служб США выступает за установление юридического определения пола в ст. 9 федерального закона, запрещающего половую дискриминацию в образовательных программах, получающих финансовую поддержку от государства. В соответствии с ней, будет возможно указание пола только на основе биологических признаков, имевшихся при рождении, то есть только мужского или женского.

Газета отмечает, что данный шаг направлен на лишение официального признания трансгендеров.

В конце августа 2017 американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий минобороны США принимать на службу в армию трансгендеров. Закон должен был вступить в силу 23 марта 2018 года, однако решение Трампа оспорили в суде, и действие указа было приостановлено. В декабре суд округа Колумбия разрешил трансгендерам проходить службу в армии и обязал администрацию президента США отменить ограничения. В конце марта Трамп подписал указ о запрете служить в армии для трансгендеров, кроме «исключительных обстоятельств».