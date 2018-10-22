В Норвегии скончался диверсант, сорвавший ядерную программу Гитлера. Он командовал уничтожением завода по производству тяжелой воды

Иоахим Реннеберг, командовавший в 1943 году спецоперацией по уничтожению германского производства тяжелой воды, умер в возрасте 99 лет. Об жтом 22 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на агентство Reuters. Разработанная британцами операция «Ганнерсайд» в итоге сломала планы Гитлера по производству атомной бомбы: тяжелая вода в производстве ядерного оружия играет ключевую роль.

В 1940 году, когда Гитлер оккупировал Норвегию, Реннеберг был вынужден бежать в Великобританию. Там 21-летний норвежец стал участником Сопротивления. Позже, пройдя определенную подготовку, юноша вернулся в Норвегию. На родине он принял участие в нескольких спецоперациях против нацистов.

Операция «Ганнерсайд» была проведена в 1943 году. Группа Реннеберга десантировалась в норвежском Веморке, дошла на лыжах до завода по производству тяжелой воды (окиси дейтерия) компании Norsk Hydro и взорвала предприятие. После успешного проведения операции, в ходе которой не было сделано ни единого выстрела, ее участники сумели без потерь перебраться в нейтральную Швецию.

После войны Иоахим Реннеберг стал радиожурналистом. О своем подвиге он вспоминал нечасто, тем более что современные историки сомневаются в возможностях гитлеровской Германии создать в те годы атомную бомбу. Тем не менее министр обороны Норвегии Франк Бакке Йенсен назвал Реннеберга героем войны и важнейшим свидетелем той эпохи.