Власти упростили возврат водительских прав после лишения за пьяную езду. Но только для наказанных по УК

Власти упростили порядок возврата водительских прав для нарушителей с уголовными наказаниями за пьяную езду. С рекомендацией Госавтоинспекции России региональным управлениям ГИБДД 22 октября ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Согласно изменения, нарушившие правила дорожного движения водители, которые были в нетрезвом состоянии, что привело тяжким травмам или жертвами (п. 2, 4 и 6 ст. 264 УК), больше могут не предоставлять медицинскую справку для восстановления прав. Также дим не потребуется подтверждать оплату долгов по штрафам.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила возврата водительских прав. Согласно им, для возврата водительского удостоверения нужно не только подтвердить знание правил дорожного движения, но и предоставить информацию об уплате всех штрафов за нарушения на дорогах. Осужденные по административным статьям за вождение в нетрезвом виде должны будут предоставлять медицинское свидетельство о том, что у них нет противопоказаний к вождению.

Проверку теоретических знаний можно пройти заранее, после истечения половины срока лишения. Происходит это по месту исполнения постановления суда.