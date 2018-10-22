В Минобороны рассказали, как Украина пыталась заблокировать счета моряков в Крыму

Российские военные финансисты в конце февраля 2014 года предотвратили попытку заблокировать счета моряков Черноморского флота в украинских банках. Об этом 22 октября сообщила замминистра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете «Красная звезда».

Шевцова рассказала, что военные финансисты провели мониторинг и совместно с крупными российскими банками смогли сохранить бюджетные средства на счетах. «В начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», – рассказала Шевцова.

Она отметила, что параллельно военных обеспечили деньгами через полевые учреждения Центробанка и конвертировали остатки бюджетного финансирования в гривнах в рубли. Кроме того, было прекращено финансирование Черноморского флота через «иностранный банк», что позволило быстро передать средства морякам в Крыму и в Севастополе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти не признают результаты голосования и считают полуостров временно оккупированной территорией.