Ограничения на информацию для детей хотят ужесточить. Под запрет могут попасть уроки самообороны

Минпросвещения предлагает новые ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних. Защитить хотят от сведений, толкающих к насилию, но под обтекаемые формулировки сейчас можно подвести экстремальный спорт и секции единоборств.

Текст законопроекта выложен для общественных обсуждений, 21 октября на него обратила внимание «Медиазона». Изменения хотят внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сейчас среди детей запрещено распространять сведения, которые представляют угрозу их жизни, здоровью, а также побуждают к причинению вреда своему здоровью или самоубийству.

Министерство просвещения предлагает расширить «побуждающую» на «склоняющую или иным способом побуждающую» и к собственному здоровью и жизни детей добавить причинение вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц».

Участники общественного обсуждения отметили, что в таком виде законопроект не нужен, потому что в действующем законе уже есть аналогичные нормы. В частности, запрещены сведения, которые оправдывают жестокость, побуждают к насилию над людьми или животными. Кроме того, в замечаниях указали на расплывчатые формулировки и отсутствие конкретики. В таком виде с законом разойдутся, например, секции рукопашного боя и военно-патриотическая работа с молодежью.

Эти замечания в министерстве учитывать отказались. Опасающимся злоупотреблений ответили, что распространение информации, каким-либо образом толкающей на опасные действия «в том числе участников образовательных отношений», осталось вне правового регулирования. Решить этот вопрос, по мнению авторов, необходимо с учетом новых вызовов и угроз в современном обществе. Соответствующие изменения хотят внести также в закон «О рекламе».

Паспорт проекта создан 4 октября, до массового убийства в колледже Керчи. Минпросвещения рассчитывает, что к марту 2019 года законопроект вступит в силу.