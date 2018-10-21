Зря ты так, Хабиб. СКА проиграл по буллитам заклятому сопернику

В Петербурге прошло главное дерби в Континентальной хоккейной лиге: самые богатые команды турнира, звезды первой величины, непростые отношения, «Роснефть» против «Газпрома».

Александр Демьянчук/ТАСС

Золотая сборная России на Олимпиаде-2018 почти полностью состояла из игроков СКА и ЦСКА. Ради такого хоккея глава «Роснефти» Игорь Сечин приезжает из столицы Это первая встреча в сезоне, последний раз армейцы сходились в апреле 2018 года и тогда ЦСКА выиграл серию. Летом СКА лишился нескольких ведущих игроков. Поэтому 21 октября смог выставить в Ледовом дворце только шесть олимпийских чемпионов против восьми из команды столичных армейцев. Есть мнение, что это и определило исход. Зато у СКА была поддержка.

За час до игры пресс-служба армейцев с Невы опубликовала видеоролик, где обласканный Путиным и Кадыровым боец Хабиб Нурмагомедов примерил роль наставника и вдохновителя: «Мужики! Покажите сегодня настоящую борьбу, и результат обязательно придёт! Удачи и вперёд СКА». В этот же день Нурмагомедов поддержал московский «Спартак». Футболист тоже проиграли, что позволило шутить о проклятии Хабиба.

ЦСКА и СКА подошли к этой игре в качестве лидеров Западной конференции. Москвичи шли на первом месте (32 очка, 20 матчей), петербуржцы – на втором (30 очков, 18 матчей). Казалось, что ЦСКА после длительной выездной серии находится не в лучшей форме: поражение от «Куньлуня» и победа по буллитам над «Сочи» в последних двух матчах. У СКА наоборот – серия из трех побед подряд.

ЦСКА забил первым. На 11 минуте Никита Нестеров бросил от синей линии, а Сергей Андронов подправил шайбу на лету прямо в ворота. У СКА были проблемы с дисциплиной. В первой половине матча петербуржцы трижды удалялись. И все же армейцам с Невы удалось сравнять. Гол получился знаменательным: забил бывший москвич – 22-летний нападающий Сергей Кузьменко.

Летом СКА и ЦСКА обменялись игроками: в столицу уехал Сергей Калинин, а в Петербург – Кузьменко. Считалось, что этот обмен в пользу петербуржцев, которые получили более молодого и перспективного игрока. Но у Кузьменко как-то не пошло на старте сезона. Перед игрой с ЦСКА у него было четыре результативные передачи и ни одного гола. Именно в матче со своей бывшей командой он впервые забил за СКА.

«Честно, гора с плеч упала, и играть сразу стало легче, стал играть более уверенно. Первая шайба в новом клубе очень важна. Пришёл в клуб с такими же амбициями, хотелось быстрее забить. Слава богу, доверие ко мне было, сегодня воспользовался моментом. Сложно было сдержать эмоции, чтобы не отпраздновать гол, но ЦСКА – это клуб, который меня воспитал. Отдаю дань уважения клубу, всем, кто там работает и кто меня тренировал», – комментировал момент после игры Кузьменко.

У СКА игра в большинстве тоже не шла. После того, как армейцам с Невы удалось сравнять, судья дважды удалял москвичей, но оба раза им удавалось отбиться. В третьем периоде форвард СКА Никита Гусев имел отличный шанс принести победу своей команде, но не реализовал выход один на один с вратарем. Дело дошло до овертайма, но и дополнительного времени командам не хватило, чтобы определить победителя. СКА опять не реализовал несколько опасных контратак.

Матч начинал затягиваться до неприличия. После пятого броска в серии буллитов СКА в исполнении Ярно Коскрианты, который, мог принести петербуржцам победу, вратарь ЦСКА Илья Сорокин шайбу поймал, но по инерции вкатился в ворота. Создалось впечатление, что шайба все-таки пересекла линию ворот. Судьи семь минут изучали видео и все-таки пришли к выводу, что гола не было. Потом еще пару минут объясняли тренерам обоих клубов, почему они приняли именно такое решение. После этого команды бросили еще по два раза: у СКА залетела одна, у ЦСКА – две. Это означало победу гостей. Не смог реализовать оба своих буллита Никита Гусев – главная звезда СКА.

– Доволен ребятами и игрой, – заявил главный тренер СКА Илья Воробьев после игры. – В первом периоде было два удаления, а так играли, работали, к сожалению, только одно очко. Доволен ли домашней серией? Весной будем подводить итоги.

Москвичи ушли в отрыв, но у петербуржцев еще две игры в запасе.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»