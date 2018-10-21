СКА проиграл ЦСКА по буллитам. Это пятое поражение петербуржцев в сезоне

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного сезона КХЛ против ЦСКА в Петербурге 21 октября.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Первым забил ЦСКА: отличился Сергей Андронов на 10-й минуте встречи. Петербуржцы ответили голом Андрея Кузьменко на 24-й минуте встречи. Отметим, что для 22-летнего Кузьменко, перешедшего в СКА летом как раз из ЦСКА, этот гол стал первым в новой команде.

Овертайм закончился без заброшенных шайб. В серии буллитов удачливее оказались москвичи. Победный буллит забил Максим Шалунов.

Следующий матч СКА сыграет 24 октября против «Салавата Юлаева» в Уфе.