Обвиняемого по делу о взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения инженеру завода пиротехнических изделий «Авангард», где произошёл взрыв и погибли четыре человека. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области 21 октября.

Как уточнили в ведомстве, следователи просили ограничить обвиняемого домашним арестом. Суд посчитал доводы убедительными и удовлетворил ходатайство. Ранее «Фонтанка» сообщала, что речь идет о Станиславе Черникове, который также исполнял обязанности директора.

Следователи полагают, что главный инженер допустил к производству в цех для пиротехнических изделий 3-го класса опасности несколько человек, которые не были трудоустроены на предприятии и не имели допуска для подобных работ. Предполагается, что к взрыву привели нарушение технологий и техники безопасности.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка всем контролирующим органам», – добавили в СК.