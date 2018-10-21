Происшествия
Обвиняемого по делу о взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» отправили под домашний арест
Суд избрал меру пресечения инженеру завода пиротехнических изделий «Авангард», где произошёл взрыв и погибли четыре человека. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области 21 октября.
Как уточнили в ведомстве, следователи просили ограничить обвиняемого домашним арестом. Суд посчитал доводы убедительными и удовлетворил ходатайство. Ранее «Фонтанка» сообщала, что речь идет о Станиславе Черникове, который также исполнял обязанности директора.
Следователи полагают, что главный инженер допустил к производству в цех для пиротехнических изделий 3-го класса опасности несколько человек, которые не были трудоустроены на предприятии и не имели допуска для подобных работ. Предполагается, что к взрыву привели нарушение технологий и техники безопасности.
«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка всем контролирующим органам», – добавили в СК.
Справка:
Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» произошёл 19 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, шестерых госпитализировали, среди них тринадцатилетняя девочка. Двое человек ещё остаются в медучреждениях. Женщину, которая пострадала сильнее других, доставили вертолетом санавиации в Ленинградскую областную клиническую больницу. Среди погибших есть граждане Белоруссии и Таджикистана. Легальность их пребывания в России устанавливается. Взрывная волна повредила почти сотню зданий.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).