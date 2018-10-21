В Подмосковье столкнулись маршрутка и автобус. Погибли как минимум четыре человека

Маршрутка и автобус столкнулись на трассе А-108 в Дмитровском районе Московской области. Об этом 21 октября пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

По предварительной информации, в результате аварии погибли четыре человека, пострадали еще десять. Источник агентства уточнил, что автобус и маршрутка ехали в попутном направлении, так что столкновение было боковым. Все пострадавшие были в маршрутке. Сейчас место происшествия оцеплено, там работают медики.