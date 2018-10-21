На Демьяна Бедного жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара. Сгорела трёхкомнатная квартира

Квартира на шестом этаже жилого дома в Калининском районе Петербурга загорелась вечером 21 октября. Огонь охватил лоджию и перекинулся на комнаты.

Читатель "Фонтанки" Андрей

Как сообщили в городском МЧС, пожарных на улицу Демьяна Бедного, 1, корпус 2, вызвали в 16:20 вечера. На место направили три расчёта и 12 пожарных. Очаг возгорания нашли в трёхкомнатной квартире на шестом этаже. Дым, судя по фотографиям из соцсетей, поднимался над шестнадцатиэтажкой. Местные жители говорят, что запах гари распространился «на всю Гражданку».

Спасатели эвакуировали девять человек из ближайших квартир. К пяти часам вечера пожар ликвидировали и начали проливать обгоревшую обстановку. «Пострадавших нет», – уточнили в МЧС.