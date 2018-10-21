"Зенит" в прострации: второе поражение петербуржцев в чемпионате

Глупое удаление, сотрясение мозга и второе поражение в чемпионате: отдел спорта «Фонтанки» подводит печальные итоги матча «Динамо» — «Зенит».

Александр Романов/Коммерсантъ

Сюжетообразующая интрига до начала матча лежала на поверхности: главных тренеров «Зенита» и «Динамо» связывают многолетние дружеские отношения. В свое время Сергей Семак и Дмитрий Хохлов жили в одной комнате общежития ЦСКА (еще один сосед — такой же юный Владислав Радимов), делили посылки с провиантом на всех, вместе боролись за место в стартовом составе армейского клуба. Семак, будучи главным в «Уфе», так отзывался о своем товарище, который тогда тренировал «Динамо-2»: «К Хохлову с Никифоровым (на тот момент помощник Хохлова, помогает Дмитрию сейчас и в главной команде — Прим. ред.) пойду не раздумывая. Хоть третьим помощником».

Неоднократно отмечалось, что российскому футболу тяжело втягиваться в клубное русло после перерывов на матчи национальных сборных. В случае «Зенита» это обстоятельство усугублялось травмой Александра Ерохина, которую тот получил в игре 10-го тура против «Краснодара». И дисквалификацией Паредеса. В отсутствие Ерохина, который матч смотрел со скамейки запасных, в старте вышел Матиас Краневиттер. Паредеса заменил Маркизио. Слева в обороне опять появился Евгений Чернов; в остальном состав, выбранный Семаком, можно назвать устоявшимся.

Первый тайм получился однозначно не в пользу «Зенита». И дело даже не в многочисленных ударах футболистов «Динамо»: все они были в створ, но особой опасности не представляли — Андрей Лунев без проблем справлялся даже без прыжков. Беда пришла откуда не ждали: сперва две необязательные желтые карточки заработал Себастьян Дриусси. Объяснить это удаление можно только вспышкой на солнце. Для начала аргентинец получил желтую карточку за откидку мяча, а затем помешал ввести мяч в игру. Удаления, близкого по футбольной глупости, сложно припомнить. На губах Артема Дзюбы, провожавшего аргентинца взглядом, читалась нецензурная характеристика. Изгнание Дриусси стало первым удалением игрока «Зенита» в первом тайме за 5 лет. Беда пришла в компании: на 42-й минуте замену попросил Далер Кузяев. Судя по всему, сказался удар в голову на 23-й минуте, который игрок петербургского клуба получил в борьбе с защитником «Динамо» Себастьяном Хольменом. На поле в конце первого тайма появился Олег Шатов.

Второй тайм, несмотря на численное меньшинство, «Зенит» начал на равных, футболисты «Динамо» продолжали давить и наносить удары по воротам, но линия обороны петербургского клуба справлялась. Справлялась до 74-й минуты. Незадолго до того Краневиттер не успел к мячу и получил заслуженную желтую карточку. Тренерский штаб отреагировал молниеносно: аргентинца заменил Магомед Оздоев. Именно Оздоев не прикрыл при подаче с правого фланга Федора Черных, который головой с двух метров вколотил мяч в ворота Лунева.

«Зенит», отдаем должное, не расклеился, а напротив — мобилизовался. Семак вынужденно перестроил оборону: Игорь Смольников травму получил и сам попросил замену. На поле появился Антон Заболотный, «Зенит» перешел на игру в трех защитников, а Бранислав Иванович ушел на правый фланг атаки — играть против уставшего автора голевой передачи Константина Рауша.

Последние 15 минут матча, несомненно, можно занести «Зениту» в актив: в меньшинстве петербуржцы полностью перевели игру к штрафной Антона Шунина и за эндшпиль матча создали голевых моментов на две игры. Один удар Дзюбы успел заблокировать защитник Тони Шуньич, второй в отличном прыжке отбил Шунин, выстрелу Шатова не хватило точности. Отдельно отметим Ивановича, который провел образцово-показательный мастер-класс игры флангового атакующего полузащитника. Вся опасность воротам «Динамо» исходила от 34-летнего серба, но забить «Зенит» так и не смог.

После игры бывшие соседи, естественно, находились в разном настроении. Семак отметил сложности с созиданием: «Не думаю, что отдали инициативу. Обе команды в первом тайме контролировали мяч без опасных моментов. Что касается отсутствия ударов в створ, то это не может нас радовать. Количество моментов не столь важно, сколько качество. Было несколько моментов, которые могли довести до логичного завершения. Что с Кузяевым — непонятно. У Далера сотрясение, он находится в прострации. Пока что-то конкретное сложно сказать. Концовкой доволен, создавали моменты, но не хватило только забитого мяча, чтобы спасти игру». Иванович в своем послематчевом комментарии был предельно прагматичен: «Идем дальше, у нас сейчас нет времени на то, чтобы расстраиваться. К сожалению, без эмоций нам очень тяжело даются победы, поэтому мы должны на каждую игру настраиваться на все сто процентов, выкладываться до последнего, отдавать все силы. Только так можно добиться желаемого». Клаудио Маркизио дисциплинированно выложил фотографию в твиттер с подписью на трех языках: мол, проиграли, но боролись до конца, у команды есть характер, «никогда не сдавайся!». Хохлов предсказуемо излучал оптимизм: «Победа нам была очень нужна, и кровь из носу как нужна. План на игру сработал. У Рауша было микроповреждение, он с ним тренировался и играл. Молодец — мужчина. Хотели его заменить, но уже замен не было. Опасались, что он может не доиграть, но решили рискнуть и оставили его на поле. Эта победа придаст уверенности. Сейчас надо не останавливаться и продолжать в том же темпе».

Благодаря победе москвичи прервали свою минорную серию из трех поражений подряд. «Зенит» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. Следующий матч петербургская команда проведет в ближайший четверг, в Лиге Европы «Зенит» сыграет дома с французским «Бордо».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»