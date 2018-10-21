В Петербурге пресекли незаконную торговлю с колес. У предпринимателей изъяты четыре автолавки с книгами и выпечкой

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) 21 октября провел рейд против незаконной торговли. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, сотрудникам ККИ удалось обнаружить четыре автолавки, которые торговали без договора с городом.

Одна из них продавала книги возле станции метро «Площадь Восстания». Еще три по адресу: улица Бабушкина, 69, обеспечивали горожан выпечкой.

Как отметили в ККИ, все автолавки были оформлены на физических лиц, хотя две из них работали под сетевым брендом «Месье Патисье». Предпринимателям грозят штрафы до 5 тысяч рублей. Своего оборудования они тоже лишились — машины были изъяты.