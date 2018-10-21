В Берлине просят Трампа обдумать последствия разрыва договора о ракетах с Россией. Великобритания готова поддерживать США при любом раскладе

МИД Германии раскритиковало намерение американского президента Дональда Трампа выйти из заключенного с Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Решение назвали разрушительным и призвали обдумать последствия.

«Заявление США выйти из ДРСМД вызывает сожаление. США ставит нас и Европу перед сложными вопросами. ДРСМД, который запрещает России и США владеть наземными ракетами средней дальности и испытывать их, в течение 30 лет является важной опорой нашей европейской архитектуры безопасности», – сказано в заявлении главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, опубликованном пресс-службой ведомства 21 октября.

Маас отмечает, что договор имеет первостепенное значение для Европы, и просит США обдумать возможные последствия своего решения. Госсекретарь МИД страны Нильс Аннен в Twitter более критичен и называет решение президента Трампа разрушительным.

«Теперь Европа должна предотвратить развитие ракет средней дальности», – заключает Аннен и обещает, что работа по ядерному разоружению будет продолжена.

Поддерживает продление договора и глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. Однако для этого необходимы усилия двух сторон, а сейчас одна из них его игнорирует.

«Это Россия, и она должна навести у себя порядок», – цитирует Уильямсона The Guardian. Сейчас же Москва скорее насмехается над соглашением.

«Наш близкий и давний союзник — это, конечно же, США, и мы поддержим их в том, чтобы ясно дать России понять, что она должна соблюдать обязательства договора, который подписала», – говорит глава Минобороны.

Выход США из договора РСДМ 20 октября анонсировал Дональд Трамп. Он обвинил Россию в многолетнем нарушении условий и раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, заявив, что выходить из договора нужно было раньше. В МИД РФ назвали американскую политику попыткой шантажа и предупредили, что ответить могут военными мерами.