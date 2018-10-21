В Берлине просят Трампа обдумать последствия разрыва договора о ракетах с Россией. Великобритания готова поддерживать США при любом раскладе
МИД Германии раскритиковало намерение американского президента Дональда Трампа выйти из заключенного с Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Решение назвали разрушительным и призвали обдумать последствия.
«Заявление США выйти из ДРСМД вызывает сожаление. США ставит нас и Европу перед сложными вопросами. ДРСМД, который запрещает России и США владеть наземными ракетами средней дальности и испытывать их, в течение 30 лет является важной опорой нашей европейской архитектуры безопасности», – сказано в заявлении главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, опубликованном пресс-службой ведомства 21 октября.
Маас отмечает, что договор имеет первостепенное значение для Европы, и просит США обдумать возможные последствия своего решения. Госсекретарь МИД страны Нильс Аннен в Twitter более критичен и называет решение президента Трампа разрушительным.
«Теперь Европа должна предотвратить развитие ракет средней дальности», – заключает Аннен и обещает, что работа по ядерному разоружению будет продолжена.
Поддерживает продление договора и глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. Однако для этого необходимы усилия двух сторон, а сейчас одна из них его игнорирует.
«Это Россия, и она должна навести у себя порядок», – цитирует Уильямсона The Guardian. Сейчас же Москва скорее насмехается над соглашением.
«Наш близкий и давний союзник — это, конечно же, США, и мы поддержим их в том, чтобы ясно дать России понять, что она должна соблюдать обязательства договора, который подписала», – говорит глава Минобороны.
Выход США из договора РСДМ 20 октября анонсировал Дональд Трамп. Он обвинил Россию в многолетнем нарушении условий и раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, заявив, что выходить из договора нужно было раньше. В МИД РФ назвали американскую политику попыткой шантажа и предупредили, что ответить могут военными мерами.
Справка:
РСМД – один из ключевых договоров Холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.