Петербургские полицейские отправились за воскресными покупками. Служебную машину нескромно припарковали в здании магазина

Воскресную поездку за продуктами совершили полицейские в Красногвардейском районе Петербурга. Оперативники решили максимально сократить свой путь до прилавка и запарковались на выходе из гипермаркета. Ни разметка, ни знак «Пешеходный переход» не смутили стражей правопорядка.

Об особенностях парковки служебного транспорта «Фонтанке» рассказали читатели 21 октября. Полицейскую «Ладу» заметили на входе в «Ленту» на Пискарёвском проспекте, 59. Машина заехала под крышу магазина и осталась стоять рядом с тележками.

В это время, по словам горожан, полицейские прогуливались между торговыми полками и совершали покупки.